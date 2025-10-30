❓ Заменит ли 1С:Комплексная автоматизация 1С:Бухгалтерию и УНФ

Для внедрения программы нужно сопровождение и обучение сотрудников.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили, подойдет ли 1С Комплексная автоматизация (КА) для замены двух программ – 1С Бухгалтерия и УНФ. И как сама программа в использовании, интересуется бухгалтер.

В компании используют УНФ для учета производства и реализации, затем данные выгружают в бухгалтерию. Получается двойная работа – постоянно смотреть за себестоимостью и в той, и в другой программе.

В чате предупредили, что программа сложная.

«Я к ней больше года привыкала. Постоянная поддержка технических специалистов 1с обязательно», — пишет бухгалтер.

По мнение коллег, там нужно реально разбираться в бухучете, чтобы найти ошибки. Но для продажников и управления она прям хороша. Кроме того, в КА удобно вести зарплаты и лизинг. Для руководства можно настроить подразделения, направления бизнеса, отслеживать маржинальность и прочее.

Еще из минусов программы – очень тяжелая в настройках. Ее нужно создавать под себя с нуля, вплоть до статей затрат.

«Еще не было квартала, чтобы у нас все закрылось без сучка, без задоринки», — добавили в чате.

Другой пользователь программы, наоборот, ценит возможность гибкой настройки. Это удобно для ведения нескольких компаний. А от ошибок в КА помогает четкое дробление прав и функциональность.

Кроме того, в программе можно поставить автоматическое закрытие ежедневно и сразу видеть «косяки».

В общем, для внедрения программы 1С:КА обязательно нужно сопровождение и обучение сотрудников, предупредили пользователи. Также придется разграничить функции – кто договоры заносит, кто накладные выписывает, кто разносит банк.

Просто установить, перенести остатки с бухгалтерии и продолжить работать там не получится.

Научим вести учет и составлять отчетность в 1С на курсе повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности». Вы узнаете, как настраивать базу 1С, вести бухучет и учет НДС, правильно закрывать период в программе, автоматизируете подготовку отчетности и сведете риски ошибок к минимуму.

Цена со скидкой 74%: 7 900 рублей вместо 29 990 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 ноября.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.