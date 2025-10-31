С осени 2025 в ЕГРН добавляют новые данные о недвижимости

С 1 сентября 2025 года в ЕГРН стали добавлять информацию о лицах, имевших равные права с собственником квартиры, на момент приватизации или выплаты пая в ЖК и ЖСК.

Об этом сообщила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

«С 1 сентября этого года в реестр будут внесены данные об отказниках от приватизации и членах семьи собственника кооперативного жилья, включая бывших, на момент внесения последнего паевого взноса в жилищный или жилищно-строительный кооператив», — разъяснила эксперт.

Новые нормы коснутся всех, кто был указан в качестве членов семьи члена кооператива в ордере на вселение, либо в решении общего собрания членов кооператива о предоставлении жилого помещения.

Сведения о таких лицах нужно вносить в ЕГРН в срок не более пяти рабочих дней с момента поступления заявления от собственника. Также придется приложить подтверждающие документы.

Новые правила защищают людей, имеющих право на пожизненное проживание, от ущемления их прав при продаже или залоге недвижимости. Также покупатели будут защищены от правопритязаний проживающих лиц.

Но если собственник не хочет вносить такие сведения в ЕГРН, то те люди, сведения о которых не добавили, остаются в таком же положении, в каком и были прежде, отметила Манджиева.