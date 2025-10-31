❗ С 2025 года для ИП на ПСН изменился срок уплаты налога
Если у предпринимателей патент заканчивает действовать 31 декабря 2025 года, то крайний срок уплаты налога — не позднее 28 декабря. Но из-за того, что этот день в 2025 году будет выходным (воскресенье), срок переносится на ближайший следующий рабочий день — 29 декабря 2025 года.
ФНС также напоминает, что ИП на ПСН могут уменьшить сумму налога на уплаченные страховые взносы как за себя, так и за работников.
ИП с сотрудниками может уменьшить налог на сумму взносов не более чем на 50%, а предприниматели без работников — на всю сумму взносов за себя.
Также разрешено уменьшать налог до фактической уплаты страховых взносов. Чтобы это сделать, нужно направить в налоговую уведомление. Если предприниматель совмещает режимы налогообложения, то учтенные страховые взносы при уменьшении ПСН не будут входить в расчет налогов по другим системам, например, по УСН.
Нужно отстаивать ПСН в стационарной торговле.
Будем бороться до 10-го ноября.