❗ С 2025 года для ИП на ПСН изменился срок уплаты налога

Из-за того, что последний день уплаты налога по патентной системе выпал на выходной в конце года, срок уплаты перенесли.

Если у предпринимателей патент заканчивает действовать 31 декабря 2025 года, то крайний срок уплаты налога — не позднее 28 декабря. Но из-за того, что этот день в 2025 году будет выходным (воскресенье), срок переносится на ближайший следующий рабочий день — 29 декабря 2025 года.

ФНС также напоминает, что ИП на ПСН могут уменьшить сумму налога на уплаченные страховые взносы как за себя, так и за работников.

ИП с сотрудниками может уменьшить налог на сумму взносов не более чем на 50%, а предприниматели без работников — на всю сумму взносов за себя.

Также разрешено уменьшать налог до фактической уплаты страховых взносов. Чтобы это сделать, нужно направить в налоговую уведомление. Если предприниматель совмещает режимы налогообложения, то учтенные страховые взносы при уменьшении ПСН не будут входить в расчет налогов по другим системам, например, по УСН.