ФНС России рассказывает когда нужно подавать уведомление об участии в иностранных организациях

Какой порядок и сроки представления уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица)?

В рамках раздела "Часто задаваемые вопросы" налоговой задали такой вопрос.

Вот ответ налоговой.

Уведомление представляется в срок не позднее трех месяцев с даты:

— Возникновения участия в иностранной организации или учреждения иностранной структуры без образования юридического лица.

— Изменения доли участия в иностранной организации.

— Прекращения участия в иностранной организации.

— Ликвидации иностранной организации или иностранной структуры без образования юридического лица.

— Изменения порядка участия в иностранной организации (без изменения доли участия).

— Изменения сведений об иностранной организации или иностранной структуре без образования юридического лица, в том числе в связи с редомициляцией иностранной организации из одной иностранной юрисдикции в другую иностранную юрисдикцию.

Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 05 июля 2019 года № ММВ-7-13/338@ .