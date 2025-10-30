ФНС России рассказывает когда нужно подавать уведомление об участии в иностранных организациях
В рамках раздела "Часто задаваемые вопросы" налоговой задали такой вопрос.
Какой порядок и сроки представления уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица)?
Вот ответ налоговой.
Уведомление представляется в срок не позднее трех месяцев с даты:
— Возникновения участия в иностранной организации или учреждения иностранной структуры без образования юридического лица.
— Изменения доли участия в иностранной организации.
— Прекращения участия в иностранной организации.
— Ликвидации иностранной организации или иностранной структуры без образования юридического лица.
— Изменения порядка участия в иностранной организации (без изменения доли участия).
— Изменения сведений об иностранной организации или иностранной структуре без образования юридического лица, в том числе в связи с редомициляцией иностранной организации из одной иностранной юрисдикции в другую иностранную юрисдикцию.
Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 05 июля 2019 года № ММВ-7-13/338@ .
