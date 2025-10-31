МСП смогут заключать договоры об энергоснабжении в электронном виде

Малый и средний бизнес сможет заключать договоры об энергоснабжении своих объектов в электронной форме. Соответствующее постановление уже подписано, говорится на сайте Правительства.

Новые правила будут действовать с1 января 2027 года. Заключать договоры можно будет в электронной форме – через личный кабинет на сайте энергоснабжающей организации или через ее мобильное приложение.

Также уточнили процедуры при подключении новых объектов и переходе права собственности на энергопринимающие устройства, чтобы обеспечить непрерывность электроснабжения и исключить случаи появления двойных договоров.

Кроме того, разработали унифицированные формы договоров купли-продажи для производителей электроэнергии на объектах микрогенерации (например, солнечных панелей на домах). Это упростит продажу излишков электроэнергии в сеть.