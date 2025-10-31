На поддержку резидентов СЭЗ в Крыму выделили допфинансирование

Дополнительно 1 млрд рублей в 2025 году направят на льготное кредитование.

Более 1 млрд рублей из резервного фонда Правительства направят на поддержку программы льготного кредитования резидентов СЭЗ в Крыму.

Распоряжение от 30 октября 2025 года № 3052-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Средства позволят сохранить для них пониженную ставку по ранее выданным займам, общая сумма которых составляет почти 7 млрд рублей, а значит, и продолжить на прежних условиях реализацию инвестиционных проектов в приоритетных для региона отраслях», – пояснил глава кабмина.

Сейчас для резидентов СЭЗ в Крыму установлены пониженные ставки по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. С 2022 года запущена программа выдачи льготных кредитов на реализацию инвестпроектов, сказано в сообщении на сайте Правительства.