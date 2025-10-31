ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
Что изменилось в госзакупках в 2025 году и как работать по новым правилам

Разберитесь в особенностях обновленного национального режима, узнайте, как правильно организовать закупки с учетом новых ограничений и избежать ошибок, приводящих к санкциям.

В 2025 году в сфере государственных закупок вступили в силу важные изменения, связанные с применением национального режима.

Новые требования касаются ограничения участия иностранных товаров и услуг, обязательств по подтверждению происхождения товаров, а также порядка проведения закупочных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Узнайте про все подводные камни в госзакупках — приходите на вебинар «Госзакупки и национальный режим в 2025 году: что изменилось и как работать». Он состоится уже сегодня — 31 октября в 13:00 мск!

Мы рассмотрим:

  1. Обзор ключевых изменений в законодательстве по государственным закупкам с 2025 года, включая унификацию национального режима по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

  2. Основные положения национального режима: запреты и ограничения для иностранных товаров, работ и услуг.

  3. Расширение перечня продукции с особыми условиями закупки и правила подтверждения страны происхождения товара.

  4. Новые требования к закупкам с повышенным авансированием и особенности подтверждения статуса поставщиков.

  5. Практические рекомендации для заказчиков и поставщиков: как избежать ошибок и претензий контролирующих органов.

  6. Особенности применения «правила второго лишнего» в закупках с национальным режимом.

  7. Влияние нововведений на стратегию участия в госзакупках для компаний и ИП.

  8. Ответы на вопросы, разбор типичных ошибок и кейсов из практики.

Спикер — Елена Шолохова, специалист тендерного отдела группы компаний ARSA, эксперт по госзакупкам, специалист по торгам с 2013 года.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 13:00 мск!

