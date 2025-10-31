Что изменилось в госзакупках в 2025 году и как работать по новым правилам
В 2025 году в сфере государственных закупок вступили в силу важные изменения, связанные с применением национального режима.
Новые требования касаются ограничения участия иностранных товаров и услуг, обязательств по подтверждению происхождения товаров, а также порядка проведения закупочных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Узнайте про все подводные камни в госзакупках — приходите на вебинар «Госзакупки и национальный режим в 2025 году: что изменилось и как работать». Он состоится уже сегодня — 31 октября в 13:00 мск!
Мы рассмотрим:
Обзор ключевых изменений в законодательстве по государственным закупкам с 2025 года, включая унификацию национального режима по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Основные положения национального режима: запреты и ограничения для иностранных товаров, работ и услуг.
Расширение перечня продукции с особыми условиями закупки и правила подтверждения страны происхождения товара.
Новые требования к закупкам с повышенным авансированием и особенности подтверждения статуса поставщиков.
Практические рекомендации для заказчиков и поставщиков: как избежать ошибок и претензий контролирующих органов.
Особенности применения «правила второго лишнего» в закупках с национальным режимом.
Влияние нововведений на стратегию участия в госзакупках для компаний и ИП.
Ответы на вопросы, разбор типичных ошибок и кейсов из практики.
Спикер — Елена Шолохова, специалист тендерного отдела группы компаний ARSA, эксперт по госзакупкам, специалист по торгам с 2013 года.
