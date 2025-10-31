КПРФ предлагает повысить МРОТ еще больше с 2026 года

Депутаты от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов разработали поправки в законодательство о повышении МРОТ с 2026 года до 45 тысяч рублей.

Поправка будет внесена в правительственный законопроект о повышении МРОТ до 27 093 рублей с 1 января 2026 года, который уже приняли в первом чтении.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45 000 рублей в месяц», — цитируют текст поправок «РИА Новости».

Сенатор Гибатдинов заявил, что сумма в 45 тыс. рублей обоснована расчетами ученых и экспертов. Это минимально необходимая сумма для поддержания трудовой функции в современных условиях.

Расчет провела Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Учитывая огромную инфляцию и повышение налогов, говорить о достаточном размере оплаты труда на уровне 27 тысяч нельзя, уверен парламентарий.

На эти деньги невозможно жить работающему человеку, добавил Гибатдинов.