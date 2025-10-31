Брокеров обязали предупреждать инвесторов о рисках с 7 ноября 2025 года

Клиентов брокеров перед заключением договора об обслуживании будут информировать о возможных рисках и о том, что средства инвесторов не застрахованы.

С 7 ноября 2025 года брокеры будут обязаны обновить правила работы с клиентами. В этот день вступает в силу обновленный базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, разработанный Центробанком.

Согласно изменениям, брокеры заранее будут предупреждать клиентов о потенциальных рисках операций, а также не смогут навязывать дополнительные финансовые услуги без полноценной информации о них.

«Изменения несут информационный характер, требуя более широкого раскрытия рисков пользования различными сервисами и продуктами (декларация о рисках), а также более полного раскрытия терминов и формулировок в нормативных и информационных документах брокера», — сказал заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Человеку, который планирует заключить договор о брокерском обслуживании, предоставят декларацию о рисках и объяснят, что деньги на брокерском счету не застрахованы. Кроме того, в шаблоне декларации есть фраза «Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере инвестированных средств, а в некоторых случаях привести к задолженности».