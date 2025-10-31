Можно ли в середине года перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей из фактической прибыли

В чате ФНС спросили – может ли организация на ОСНО в середине, а не с начала нового календарного года, перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

Есть ли специальная форма для такого уведомления и разъяснения по ее заполнению, интересуется налогоплательщик.

По закону можно перейти на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли, уведомив об этом налоговую не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход на эту систему уплаты авансовых платежей – абз. 8 п. 2 ст. 286 НК.

«При этом система уплаты авансовых платежей не может изменяться налогоплательщиком в течение налогового периода (за исключением случаев, указанных в п. 2.1, п. 2.2 и п. 2.3 статьи 286 НК)», — ответили налоговики.

Рекомендуемая форма и формат уведомления об изменении порядка расчета авансовых платежей по налогу на прибыль есть в письме ФНС от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@.

