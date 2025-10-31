⌛ 1 ноября 2025 заканчивается срок отправки заявлений на скидку к тарифу на травматизм
Остался последний день, чтобы подать заявление на скидку к тарифу на травматизм, предупреждает СФР.
Работодатели могут получить до 40% скидки к страховому тарифу. Она будет действовать в следующем году и помогает снизить расходы при надлежащей охране труда на предприятии.
Заявление нужно подать до 1 ноября 2025 года в отделении СФР, через Госуслуги, в МФЦ или по почте.
Скидка действует один календарный год.
Решение по заявлению пришлют в течение 5 рабочих дней.
Скидку устанавливают с учетом состояния охраны труда на предприятии, предупреждает СФР.
Ее дадут организациям и ИП, которые работают более трех лет, у них нет недоимок, пеней и штрафов, в 2024 году не было несчастных случаев со смертельным исходом (кроме случаев по вине третьих лиц) и показатели по травматизму ниже средних по отрасли.
