👌 Платить налоги на имущество можно не только за себя и родственников. Но есть особенности

Уплата имущественных налогов 2024 год возможна не только за себя, но и за любое третье лицо, если оно по каким-либо причинам само не может исполнить за себя свою обязанность.

Налоги можно заплатить не только за себя, но и за других лиц — супругов, родителей, детей, знакомых. Заплатить за другого человека можно любые налоги, а также пени и штрафы по ним.

Единственное условие уплаты налогов на имущество не за себя — правильное указание реквизитов в платежных документах для корректного учета налоговых платежей в бюджетную систему.

УФНС подсказывает, что сделать это удобнее всего с помощью сервиса ФНС «Уплата налогов и пошлин». Здесь можно сформировать квитанцию провести оплату онлайн. Для доступа к сервису регистрация не требуется.

Необходимо выбрать категорию налогоплательщика (физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), перейти по ссылке «Пополнить ЕНС» и проставить галочку в поле «Хочу уплатить за иное лицо».

При проставлении «галочки» об оплате за другое лицо появляется окно со сведениями о лице, чья обязанность по уплате исполняется.

При заполнении платежных документов на перечисление налога за иное лицо поля заполняют так:

Поле платежки Как заполнить «ИНН плательщика» ИНН физлица, за которое уплачивается налог. При отсутствии ИНН указывают ноль (0). «Плательщик» Фамилия, имя, отчество (при его наличии) данного физлица (за которого платите) «Код» Индекс платежного документа «КПП» При исполнении обязанности по уплате налога за физлицо — ноль (0) «Назначение платежа» Обязательно отметить «Хочу уплатить за иное лицо» или подобную фразу.

ИНН лица, осуществляющего платеж.

Наименование налогоплательщика – фамилия, имя, отчество и адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства). «Статус плательщика» (поле 101) 01

Важно: если человек внес деньги на Единый налоговый счет (ЕНС) иного лица, то он не вправе требовать возврата этой суммы из бюджетной системы.

Также важно, обращают внимание налоговики, при оплате проверять ИНН лица, за которого платите налог. При неверном указании ИНН платеж отразится у другого налогоплательщика, а вернуть деньги может только лицо, у которого отражен платеж.

Срок для своевременной уплаты физлицами имущественных налогов за 2024 год (транспортного и земельного, налога на имущество) – не позднее 1 декабря 2025 года.