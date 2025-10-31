Как иностранцу получать пенсию в России

Для страховой пенсии понадобится 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал, как иностранцу оформить в России пенсию.

Оформление пенсии по старости – это регламентированная процедура, которая не представляет сложности, заявил депутат. Но нужно быть внимательными при сборе документов и подаче заявления.

«Самый ответственный этап в оформлении страховой пенсии по старости — для нее нужны минимум 15-летний официальный трудовой стаж в России и не менее 30 пенсионных баллов — подготовка пакета документов», — сказал Нилов.

Базовый комплект документов включает:

документ, удостоверяющий личность (национальный паспорт);

вид на жительство;

СНИЛС;

документы, подтверждающие стаж и заработок — трудовая книжка, трудовые договоры с российскими организациями.

Если иное не регламентировано международными соглашениями, иностранец сначала должен получить вид на жительство. ВНЖ подтверждает право на постоянное проживание в России и социальное обеспечение, уточнил Нилов.

Подать документы и заявление можно через Госуслуги или лично в СФР.

После проверки документов пенсию назначат в соответствии с датой, установленной законодательством.

