Как иностранцу получать пенсию в России
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал, как иностранцу оформить в России пенсию.
Оформление пенсии по старости – это регламентированная процедура, которая не представляет сложности, заявил депутат. Но нужно быть внимательными при сборе документов и подаче заявления.
«Самый ответственный этап в оформлении страховой пенсии по старости — для нее нужны минимум 15-летний официальный трудовой стаж в России и не менее 30 пенсионных баллов — подготовка пакета документов», — сказал Нилов.
Базовый комплект документов включает:
документ, удостоверяющий личность (национальный паспорт);
вид на жительство;
СНИЛС;
документы, подтверждающие стаж и заработок — трудовая книжка, трудовые договоры с российскими организациями.
Если иное не регламентировано международными соглашениями, иностранец сначала должен получить вид на жительство. ВНЖ подтверждает право на постоянное проживание в России и социальное обеспечение, уточнил Нилов.
Подать документы и заявление можно через Госуслуги или лично в СФР.
После проверки документов пенсию назначат в соответствии с датой, установленной законодательством.
Как проверить пенсионные накопления через портал «Госуслуги» — читайте в нашем разборе.
Начать дискуссию