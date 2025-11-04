ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
ФНС: могут ли организации применять ПСН

Категории налогоплательщиков, имеющие право применять патентную систему налогообложения, установлены НК РФ.

Юридические лица не вправе применять ПСН, указала ФНС в своем Телеграм-чате.

В соответствии с п. 1 ст. 346.44 НК налогоплательщиками патентной системы признаются только индивидуальные предприниматели, перешедшие на ПСН в порядке, установленном гл. 26.5 НК.

А в вопросе ООО на УСН утверждало, что так же брало патент до конца года. Чего не могло быть в принципе.

