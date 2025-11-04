ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Исправление ошибок в чеках

✅ Если самозанятый аннулировал чек, штрафа не будет только в двух случаях

Плательщик НПД вправе без негативных последствий скорректировать уже отправленные в ФНС суммы расчета дохода только в предусмотренных законом случаях.

Частая ситуация: самозанятый аннулировал чеки, создавал новые и вписывал другую сумму. Но из налоговой пришла претензия, что сделают перерасчет и нужно будет внести недоплаченную сумму. Вопрос — как обойти 20% штрафа, и поможет ли сделать переплату по НПД.

ФНС разъяснила, что самозанятый вправе провести корректировку ранее переданных налоговому органу сведений о сумме расчетов в следующих случаях:

  • при возврате покупателем (заказчиком) денежных средств;

  • некорректном вводе сведений через мобильное приложение «Мой налог» с указанием причин такой корректировки.

В этих случаях начисление штрафа в размере 20% по ст. 129.13 НК не предусмотрено.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

ТСД, сканер или смартфон: что выбрать для автоматизации учета на старте

ТСД, сканер или обычный смартфон? Выбор устройства для автоматизации учета определяет, насколько эффективно будет работать ваш бизнес. Мы поможем разобраться в плюсах и минусах каждого решения, чтобы вы приняли верное решение.

ТСД, сканер или смартфон: что выбрать для автоматизации учета на старте

Начать дискуссию

Главная Тарифы