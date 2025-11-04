✅ Если самозанятый аннулировал чек, штрафа не будет только в двух случаях
Частая ситуация: самозанятый аннулировал чеки, создавал новые и вписывал другую сумму. Но из налоговой пришла претензия, что сделают перерасчет и нужно будет внести недоплаченную сумму. Вопрос — как обойти 20% штрафа, и поможет ли сделать переплату по НПД.
ФНС разъяснила, что самозанятый вправе провести корректировку ранее переданных налоговому органу сведений о сумме расчетов в следующих случаях:
при возврате покупателем (заказчиком) денежных средств;
некорректном вводе сведений через мобильное приложение «Мой налог» с указанием причин такой корректировки.
В этих случаях начисление штрафа в размере 20% по ст. 129.13 НК не предусмотрено.
