✅ Если самозанятый аннулировал чек, штрафа не будет только в двух случаях

Плательщик НПД вправе без негативных последствий скорректировать уже отправленные в ФНС суммы расчета дохода только в предусмотренных законом случаях.

Частая ситуация: самозанятый аннулировал чеки, создавал новые и вписывал другую сумму. Но из налоговой пришла претензия, что сделают перерасчет и нужно будет внести недоплаченную сумму. Вопрос — как обойти 20% штрафа, и поможет ли сделать переплату по НПД.

ФНС разъяснила, что самозанятый вправе провести корректировку ранее переданных налоговому органу сведений о сумме расчетов в следующих случаях:

при возврате покупателем (заказчиком) денежных средств;

некорректном вводе сведений через мобильное приложение «Мой налог» с указанием причин такой корректировки.

В этих случаях начисление штрафа в размере 20% по ст. 129.13 НК не предусмотрено.