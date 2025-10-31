ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
Глава РСПП: 70% предприятий будут обязаны пользоваться искусственным интеллектом

Для промышленных компаний ИИ станет обязательным решением.

Искусственный интеллект станет обязательным технологическим решением, его внедрят более чем на 70% промышленных предприятий.

«По прогнозам отраслевых аналитиков, искусственный интеллект перейдет в разряд обязательных технологических решений, которые будут использоваться более чем в 70% промышленных компаний», — сказал глава РСПП Александр Шохин.

Также он добавил, что для обеспечения технологической независимости страны нужно создавать собственные инжиниринговые центры, работать с НИИ и университетами.

В 2024 году объем IT-рынка превысил 3 трлн рублей. Сейчас около 80% российских организаций работают на отечественном программном обеспечении или софте из дружественных стран.

