💬 Россияне активно используют для работы сторонние сервисы, но боятся

71% пользуется мессенджерами, 27% — электронной почтой.

Россияне продолжают использовать в рабочих целях сторонние или теневые сервисы – электронную почту, мессенджеры, VPN.

При этом они боятся угроз, исходящих от них, говорится в результатах опроса, проведенного группой «Контур.Эгида».

Пользователи говорят об удобстве и скорости сторонних сервисов: 37% заявили, что они быстрее корпоративных. Еще 33% респондентов пользуются знакомыми программами, а 24% говорят о нехватке функций во внутренних системах.

71% опрошенных пользуется сторонними мессенджерами, 27% — личной электронкой. Сторонние ВКС-сервисы используют 26% работников, менеджеры задач – 25%. А 19% используют для работы VPN.

При этом россияне не до конца уверены в безопасности внешних сервисов. О том, что рисков нет, заявили только 21% опрошенных.

Полностью отказаться от сторонних сервисов готовы только 15%.

