Местные власти будут проверять по тем же правилам, что и бизнес

Как и предприятия, муниципалитеты поделят по категориям риска и определят частоту контрольных мероприятий.

Правительство разработало законопроект об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления. На муниципалитеты распространят подход, который применяют к бизнесу: риск-ориентированные проверки, профилактические визиты, досудебное обжалование.

«Такой подход уже зарекомендовал себя в проверках бизнеса и некоммерческих организаций. Мы видим стабильные результаты: при снижении административной нагрузки эффективность проверок и профилактических мероприятий растет. То есть количество проверок стало меньше, а их результативность выше», – сообщил вице-премьер – глава Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Также законопроект направлен на снижение расходов местных бюджетов на уплату штрафов.

Муниципалитеты, как и хозяйствующие субъекты, будут отнесены к разным категориям риска. Например, по территориальным критериям. Категория риска будет влиять на необходимость и периодичность плановых контрольных мероприятий.

Так, для объектов из низкой категории риска плановые мероприятия проводиться не будут, только профилактические визиты. А при выдаче предписаний и определении срока их исполнения будут учитывать особенности формирования местных бюджетов и процедуры муниципальных закупок.

Также для местных властей введут новые механизмы контроля: профилактический визит (инспектор не выписывает штраф, но фиксирует нарушение для исправления), консультирование и другие.

Профилактические мероприятия будут проводить на основании ежегодной программы, которая утверждается контрольным органом.

Муниципалитетам станет доступна процедура досудебного обжалования и вводится возможность заключения соглашения об устранении выявленных нарушений. Соглашение можно будет заключить, если требуются значительные материальные и временные затраты, капитальные вложения, включая строительство. На срок исполнения таких соглашений приостанавливается действие выданного предписания.

Правило о согласовании плановых и внеплановых проверок с органами прокуратуры останется в силе.