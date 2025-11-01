Клиенты Драйв Клик Банка начнут получать страховые выплаты с 13 ноября 2025 года

Вкладчики в общей сложности получат около 520 млн рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) признало страховым случаем аннулирование лицензии у ООО «Драйв Клик Банк». Это произошло 31 октября 2025 года по приказу Центробанка.

Единственный участник кредитной организации принял решение добровольно ликвидировать банк.

Вкладчики начнут получать выплаты не позднее 13 ноября 2025 года. Об этом сказано в телеграм-канале АСВ.

Предварительно страховую ответственность оценили в 520,3 млн рублей.