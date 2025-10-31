С какого возраста можно открыть ИП или стать учредителем ООО

Открыть бизнес можно с 14 лет, но понадобится разрешение родителей.

Стать учредителем ООО, ИП или получить статус самозанятого можно с 14 лет. Но несовершенному предпринимателю нужно выполнить такие условия:

получить письменное согласие родителей или опекунов на занятие предпринимательской деятельностью;

нотариально заверить разрешение;

встать на учет в налоговой и представить документы;

открыть спецсчет в банке – для ИП или ООО, получить банковскую карту – для самозанятого. В обоих случаях понадобится разрешение родителей.

В ходе деятельности родители или опекуны оформляют письменное разрешение для каждой сделки стоимостью выше 10 тыс. рублей. Также они будут подписывать все документы — контракты, счета-фактуры, акты.

Если подросток состоит в браке или признан дееспособным с 16 лет, согласие законных представителей не требуется, так как он уже признан дееспособным (эмансипация).

А занимать должность директора любой компании можно будет только после достижения совершеннолетия (18 лет) — это определено в ст. 21 ГК.