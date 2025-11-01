💲 Курс доллара, евро и юаня на 1 ноября 2025 года
Банк России установил курс доллара 80,9 рубля, евро стоит 93,4.
На 1 ноября 2025 года Центробанк поднял официальный курс доллара до 80,9 рубля, курс евро — 93,4.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 1 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
80,9756 рубля
Евро
93,3893 рубля
Юань
11,3408 рубля
По данным на 31 октября 2025 года, официальный курс доллара был 80,5037 рубля, евро — 93,3894, юаня — 11,2952.
Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов рассказал, что доллар может стоить 50 рублей в ситуации, когда США утратят контроль над инфляцией. Важно, что в этот момент в России должна быть ценовая стабильность.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию