🙏 Общественная палата просит не повышать налоги для малого бизнеса

С учетом последних налоговых изменений предлагают ввести мораторий на повышение налогов на пять лет.

Для малого бизнеса предлагают ввести пятилетний мораторий на повышение налогов. Идею высказал замсекретаря ОП Владислав Гриб.

Он пояснил, что начинающий предприниматель рассчитывает налоги, и если они будут «заморожены», это станет гарантией стабильности для дела.

«Мораторий – это очень важно, это некая гарантия стабильности со стороны государства для малого бизнеса, гарантия того, что пять лет можете спокойно рассчитывать свои бизнес-планы, свою бизнес-модель», — заявил Гриб.

Окупаемость малого бизнеса, в котором часто участвуют не только личные, но и заемные средства, может составлять 10-15 лет.

«Каждая копейка на счету и налоги, которые надо платить, тоже надо рассчитать. Поэтому важно, чтобы налоговые ставки были стабильными, а не менялись каждый раз», — добавил общественник.

Также он предлагает ежегодно индексировать на размер инфляции сумму, с которой для малого бизнеса не будет взиматься НДС.