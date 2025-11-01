✅ ФНС: уплаченный налог не сразу отображается на Госуслугах и в личном кабинете

Налоговики предупредили, что обработка налогового платежа происходит за 10 дней. Информация обновится, нужно подождать.

Физлица, которые уплатили налог, сразу проверяют, обновилась ли информация в личном кабинете на сайте ФНС или на портале Госуслуги, но не видят свой платеж.

Сотрудники налоговой рассказали, что так делать не нужно, поскольку обработка платежа может занимать до 10 рабочих дней.

Время нужно для того, чтобы передать сведения от банка в Федеральное казначейство, а потом в налоговую.

При этом датой платежа будут считать день списания средств со счета в банке. За этот период зачисления в 10 дней пени начислять не будут, успокаивают на сайте ФНС.

Сначала платеж отобразиться в личном кабинете в разделе ЕНС — «Отложенная переплата». Его спишут после наступления срока уплаты.

В 2025 году россияне должны уплатить налог на имущество, НДФЛ, земельный и транспортный налог за 2024 год на основании уведомлений. Сделать это нужно до 1 декабря 2025 года.