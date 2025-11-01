ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
Инвестиционный вычет

За помощь детско-юношеским движениям предлагают давать инвестиционный вычет

Сенатор предлагает предоставлять вычет по налогу на прибыль за помощь ДОСААФ и Юнармии.

Сенатор Айрат Гибатдинов подготовил законопроект о налоговом вычете для компаний за поддержку центрам военно-патриотического воспитания молодежи.

«Предлагается предоставлять вычет в размере, не превышающем 100% от суммы расходов [от] стоимости безвозмездно переданного имущества детско-юношеским военно-патриотическим движениям. Таким как ДОСААФ, "Юнармия" и другим», — заявил Гибатдинов.

Законопроект направлен в Правительство для получения заключения, а затем будет внесен в Госдуму.

«Цель закона — поощрить тех, кто вкладывает средства и усилия в развитие патриотических клубов, поисковых отрядов и центров подготовки молодежи», — пояснил сенатор.

Изменения предлагается внести в п. 2 ст. 286.1 НК.

Автор

Савчич Дмитрий
