За помощь детско-юношеским движениям предлагают давать инвестиционный вычет
Сенатор Айрат Гибатдинов подготовил законопроект о налоговом вычете для компаний за поддержку центрам военно-патриотического воспитания молодежи.
«Предлагается предоставлять вычет в размере, не превышающем 100% от суммы расходов [от] стоимости безвозмездно переданного имущества детско-юношеским военно-патриотическим движениям. Таким как ДОСААФ, "Юнармия" и другим», — заявил Гибатдинов.
Законопроект направлен в Правительство для получения заключения, а затем будет внесен в Госдуму.
«Цель закона — поощрить тех, кто вкладывает средства и усилия в развитие патриотических клубов, поисковых отрядов и центров подготовки молодежи», — пояснил сенатор.
Изменения предлагается внести в п. 2 ст. 286.1 НК.
