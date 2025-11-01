Минфин определил, как цифровые платформы будут сообщать в налоговую о нарушениях партнеров

Если компания участвует в налоговом мониторинге, то сведения о нарушениях партнеров будут передавать по этой внутренней системе, а если нет, то на сайте ФНС будет работать специальный электронный сервис.

Цифровые платформы будут обязаны сообщать налоговикам о нарушениях партнеров в течение пяти дней. Такой порядок предлагает Минфин для информационного обмена.

Маркетплейсы и другие платформы будут передавать сведения двумя способами:

по информационным системам налогового мониторинга (если организация участвует в нем);

через электронные сервисы на сайте ФНС.

Об этом пишут «Ведомости».

При выявлении риска налоговых нарушений цифровая площадка должна в течение пяти дней сообщить об этом налоговой, а в личном кабинете партнера разместить информацию об этом. Администрация платформы должна получить от возможного нарушителя объяснение или подтверждающие документы, а также передать эти данные инспекторам в течение одного дня. Если партнера вызывают в налоговую, то ему нужно передать, что ему придется это сделать в течение двух дней.

С 1 мая 2025 года маркетплейсы уже отправляют информационные письма о риске неуплаты налогов за первый квартал 2025. Также предпринимателям сообщают, что у них есть признаки дробления бизнеса. Предлагают подать уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль.

Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов объяснил, что сейчас у платформ нет властных полномочий, пока что они не стали субъектами администрирования. На цифровые платформы возложили обязанности, но в законах пока что новых полномочий не предусмотрено. Если это изменится, то не исключено, что в дальнейшем и другие компании, а также банки получат подобные права.

Новый порядок приведет к росту нагрузки на площадки, а к их партнерам будут предъявлять дополнительные требования, угрожая риском блокировки.