Работодатель может проверять соискателя в реестре алиментщиков

Реестр должников по алиментам — общедоступный ресурс, которым работодатели могут пользоваться при желании.

Федеральная служба судебных приставов поддерживает проверку кандидатов при устройстве на работу в реестре злостных неплательщиков алиментов.

Об этом заявил руководитель ФССП Дмитрий Аристов.

Он добавил, что реестр должников по алиментным обязательствам – это общедоступный ресурс, которым работодатели могут пользоваться при желании и проверить кандидата на наличие долгов.

Аристов также напомнил, что сейчас Минюст совместно с ФССП прорабатывают вопрос об отказе должникам по алиментам в предоставлении ряда госуслуг.