⚡️ Итоги дня: Telegram добавил вход по e-mail, в 2034 году люди будут работать два дня в неделю, МТС запустил оплату по QR в Таиланде

Компания ЕМС стала владельцем сети частных клиник «Семейный доктор». ЕМС приобрела 75% акций.

Генеративный ИИ принесет ретейлу до 160 млрд рублей прибыли к 2030 году. Около трети компаний уже экспериментируют с этими нейросетями, которые могут самостоятельно создавать контент.

Научно-производственный центр фармацевтической разработки компании «Нанолек» планирует разработать российскую девятивалентную вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ).

ФССП за девять месяцев 2025 года взыскала с водителей штрафы на 11 млрд рублей.

Сбер запустил возможность оставлять чаевые и отзывы о заведении прямо на терминале во время оплаты счета. Все оценки сразу отображаются в 2GIS с отметкой «Подтверждено Сбером», что гарантирует прозрачность отзывов.

Telegram добавил вход через e-mail для россиян, чтобы в мессенджер можно было войти без СМС.

Миллиардер Билл Гейтс заявил, что в 2034 году люди будут работать два дня в неделю. Нейросети заменят людей в большинстве профессий.

S7 Airlines разрешила стюардессам носить кроссовки на борту. Из формы также исключили банты и головные уборы ради функциональности.

Депутат Андрей Альшевских заявил, что за пропаганду зацепинга нужно вводить уголовную ответственность. Подростки зачастую в погоне за хайпом не осознают последствий своих поступков. Зацепинг — это проезд снаружи транспортных средства, чаще всего поездов.

Гидрометцентр ожидает теплый ноябрь в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах РФ.

Более 2,3 млн человек приняли участие в VIII Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Самыми сложными оказались вопросы про открытие собственного дела и пенсионные накопления.

Ряд игроков IT-рынка рассказали о росте закупок софта на фоне появления поправок, которые вернут НДС на российское ПО. Несмотря на то, что власти уже объявили об отказе этой идеи, часть клиентов решила поспешить с покупкой.

Сервис хранения вещей Qeepl начал использовать пункты выдачи СДЭК. Забронировать место, оплатить хранение и страховку можно через приложение сервиса. Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и других городах.

МТС запустил оплату по QR-коду в Таиланде. Для оплаты пользователям нужно зайти в «Мой МТС», затем в раздел «Деньги» и перейти в «Оплата по QR».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров предложил изменить музыкальное образование в российских школах. Идея в том, чтобы вернуть школе практическую функцию, «чтобы любой выпускник мог взять простейшую мелодию, посмотреть на ноты и понять, как ее исполнить».