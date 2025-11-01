📖 Для кого оставят бумажные трудовые книжки

Бумажные трудовые книжки сохранятся, если их оформили до введения электронных документов.

Традиционные бумажные трудовые книжки останутся, если они уже были оформлены до введения электронного формата учета трудовой деятельности (ЭТК).

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У кого есть в бумажном виде трудовые книжки, они сохраняются. Но бумажные трудовые книжки не заводятся для тех сотрудников, кто впервые трудоустраивается», — пояснил депутат.

Вся трудовая деятельность давно фиксируется в электронном виде, но параллельно эта информация дублируется в бумажных трудовых книжках, если их оформили раньше. Эта система сбалансирована, и менять ее не будут.

Посмотреть историю своих трудовых отношений можно в системе персонифицированного учета. Одновременно с этим для тех, у кого трудовая книжка была, она сохранится и будет действовать, уточнил Нилов.