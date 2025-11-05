ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
Туристический налог

Тюмень и Тобольск вводят туристический налог

С 1 января 2026 года в двух городах Тюменской области вводится турналог.

Налоговики Тюменской области рассказали о налоговых изменениях 2026 года.

С 1 января 2026 на территории городов Тюмень и Тобольск вводится туристический налог. Решение об этом приняли на заседании Думы г. Тюмени от 23 октября 2025 года и на заседании Думы г. Тобольска 28 октября 2025, уточнили налоговики.

Налогоплательщиками туристического налога признаются компании и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания людей.

Налоговая ставка в 2026 году составит 2% (ст. 418.5 НК). Платеж будет включен в стоимость проживания в гостиницах, отелях, базах отдыха, санаториях.

Автор

Ярославна Евгенова
