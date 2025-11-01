Второй сезон тренажёра «План счетов» на Клерке
Мы открыли второй сезон тренажёра по бухгалтерскому учету. Первый сезон завершен «План счетов»— и вот имена трёх чемпионов:
Вот скриншот из первого сезона игры.
💡 Что нового?
Мы полностью переработали механику игры!
Если раньше нужно было спешить и выжимать максимум из минуты, то теперь спешить не обязательно — главное точность.
Таймер мы убрали.
Теперь работает секундомер: счёт идёт на время, пока вы отгадываете все счета.
В Плане счетов 62 синтетических счёта — значит, можно набрать максимум 62 очка.
🏆 Как стать чемпионом второго сезона
Угадайте все 62 счета быстрее других — и именно вы станете самым главным бухгалтером страны!
Как только появятся три победителя, мы подведём итоги, вручим награды и откроем третий сезон.
📊 Игра уже доступна — заходите, тренируйтесь и покажите, кто здесь знает План счетов наизусть!
