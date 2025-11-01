ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Тесты для бухгалтеров

Второй сезон тренажёра «План счетов» на Клерке

На Клерке стартовал второй сезон игры «План счетов» — теперь без спешки, но с азартом. Вместо таймера — секундомер, 62 счёта, честная система баллов и таблица лидеров, где видно, кто проходит быстрее всех и становится главным бухгалтером страны.

Мы открыли второй сезон тренажёра по бухгалтерскому учету. Первый сезон завершен «План счетов»— и вот имена трёх чемпионов:

Вот скриншот из первого сезона игры.

💡 Что нового?

Мы полностью переработали механику игры!
Если раньше нужно было спешить и выжимать максимум из минуты, то теперь спешить не обязательно — главное точность.

  • Таймер мы убрали.

  • Теперь работает секундомер: счёт идёт на время, пока вы отгадываете все счета.

  • В Плане счетов 62 синтетических счёта — значит, можно набрать максимум 62 очка.

🏆 Как стать чемпионом второго сезона

Угадайте все 62 счета быстрее других — и именно вы станете самым главным бухгалтером страны!

Как только появятся три победителя, мы подведём итоги, вручим награды и откроем третий сезон.

📊 Игра уже доступна — заходите, тренируйтесь и покажите, кто здесь знает План счетов наизусть!

Савчич Дмитрий
Общество

ВНЖ в Сербии для фрилансеров и IT-специалистов в 2025 году: три пути легализации — таланты, ИП и Digital Nomad

Если вы хотите сменить обстановку, открыть европейский банковский счет, арендовать уютное жилье и не бояться бюрократии — пора разобраться, как это сделать.

Начать дискуссию

Главная Тарифы