Второй сезон тренажёра «План счетов» на Клерке

На Клерке стартовал второй сезон игры «План счетов» — теперь без спешки, но с азартом. Вместо таймера — секундомер, 62 счёта, честная система баллов и таблица лидеров, где видно, кто проходит быстрее всех и становится главным бухгалтером страны.

Мы открыли второй сезон тренажёра по бухгалтерскому учету. Первый сезон завершен «План счетов»— и вот имена трёх чемпионов:

Вот скриншот из первого сезона игры.

💡 Что нового?

Мы полностью переработали механику игры!

Если раньше нужно было спешить и выжимать максимум из минуты, то теперь спешить не обязательно — главное точность.

Таймер мы убрали.

Теперь работает секундомер : счёт идёт на время, пока вы отгадываете все счета.

В Плане счетов 62 синтетических счёта — значит, можно набрать максимум 62 очка.

🏆 Как стать чемпионом второго сезона

Угадайте все 62 счета быстрее других — и именно вы станете самым главным бухгалтером страны!

Как только появятся три победителя, мы подведём итоги, вручим награды и откроем третий сезон.

📊 Игра уже доступна — заходите, тренируйтесь и покажите, кто здесь знает План счетов наизусть!