Новые жалобы на A7: «Платёж дошёл после отмены, деньги задвоилась»

Пользователи форума жалуются, что у A7 платежи живут собственной жизнью — один дошёл через неделю после отмены, деньги задвоилась, а компания теперь требует подписать «допник» и оплатить комиссии.

На форуме «Клерка» продолжается горячее обсуждение платёжного провайдера A7. Пользователи жалуются, что компания окончательно запуталась в собственных переводах.

«Наш платёж дошёл до получателя через неделю после того, как мы его аннулировали и запросили возврат. При этом мы уже оплатили ту же сумму другим способом. В итоге — двойное зачисление. Получатель говорит, что вернуть сможет только назад, а у A7 уже новая история с “допником” и комиссиями», — пишет один из пользователей.

По словам клиента, в дополнительном соглашении от A7 указано, что деньги вернут через 5 дней после подписания, но ниже в документе уже прописано, что если средства всё-таки зачислятся, клиент обязан их вернуть обратно и оплатить комиссии.

На фоне этого A7 продолжает уверять, что «все проблемы решены» и «вот-вот откроются новые каналы для платежей».

Ранее пользователь ЖенщинаПапа сообщала, что с сентября A7 начал задерживать переводы на недели, а в некоторых случаях прикладывал сомнительные SWIFT-уведомления, по которым деньги так и не поступали. По её наблюдениям, «старые» переводы доходят только после загрузки новых, что «попахивает пирамидой».

«Похоже, у A7 заморожены средства в зарубежных банках. Проверки KYC сейчас жёсткие, и если фирма не доказывает реальную деятельность — блокировки неизбежны. Мы рассматриваем прекращение сотрудничества, чтобы не остаться без денег вовсе», — отмечает автор.

На форуме советуют внимательно следить за изменениями в структуре компании и её собственников — если начнутся перестановки, это может стать тревожным сигналом.

💬 Обсуждение идёт здесь: форум Клерка → Платежи через Агента А7 и подобных, не реклама, обсуждаем работу самого крупного агента