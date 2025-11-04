Утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ за 2025 год

ФНС России утвердила новую форму 3-НДФЛ — теперь декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2025 год придется сдавать по обновленным правилам. Изменения связаны с масштабной реформой налогообложения доходов граждан: в 2025 году пересмотрены ставки НДФЛ, порядок расчета налоговых баз и предоставления стандартных вычетов.

ФНС России утвердила новые форму, порядок заполнения и электронный формат представления налоговой декларации по НДФЛ. Это из-за многочисленных изменений в порядке обложения НДФЛ, произошедшими в 2025 году: изменились ставки НДФЛ, состав и расчет налоговых баз, правила предоставления стандартных налоговых вычетов и др.

Новая форма утверждена приказом ФНС России от 20 октября 2025 года № ЕД-7-11/913@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме".

Прежние форма и формат, утвержденные приказом ФНС России от 19 сентября 2024 года № ЕД-7-11/757@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме", утрачивают силу.

Новый приказ применяется начиная с подачи налоговой декларации за налоговый период 2025 года.