Призывать на военную службу теперь будут круглый год

4 ноября 2025 года Президент России подписал закон от 04.11.2025 № 412-ФЗ о призыве на военную службу в течение всего календарного года.

С 2026 года призыв будет проводить с 1 января по 31 декабря.

К месту службы призывников будут отправлять два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закон предусматривает категории граждан, для которых предусмотрена отправка к месту несения службы в другие сроки.

Кроме того, теперь после размещения повестки в реестре воинского учета срок явки по ней не может превышать 30 дней.

Военкоматы получили право выдавать выписки из реестра воинского учета гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, уже состоящим на нем, а также не состоящим, но обязанным на нем состоять. Выписки из реестра будут давать на бумаге или в электронной форме.

Закон вступил в силу со дня опубликования, а отдельные положения – с 1 января 2026 года.

