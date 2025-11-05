ЦОК ОК МП 05.11 Мобильная
Блогеров заставят отвечать за непрофессиональные советы

Для блогеров, дающих советы без соответствующего образования или лицензии, предусмотрят ответственность.

Депутат Татьяна Буцкая просит Минцифры предусмотреть ответственность для блогеров, предоставляющих недостоверную информацию или советы, если они не имеют соответствующего образования или лицензии. Соответствующее письмо она направила главе ведомства Максуту Шадаеву.

По ее словам, растущее влияние блогеров на аудиторию повышает распространение недостоверной информации и некомпетентных советов. Поэтому нужно создать механизм подтверждения квалификации для лидеров общественного мнения.

«Прошу вас поручить предоставить разъяснения по следующим вопросам:

  • Какие меры ответственности применяются (будут применяться) к блогерам, предоставляющим недостоверную информацию или советы, если они не имеют соответствующего образования или лицензии?

  • Предусмотрена ли процедура лишения верификационного статуса в случае выявления нарушений?» — говорится в письме.

Также Буцкая спрашивает, какие существуют или планируются к введению официальные способы верификации подлинности диплома у блогеров, какие есть технические механизмы для верификации уровня образования страниц блогеров через Госуслуги, включая отображение ссылки на диплом рядом с ФИО.

Депутат уточняет, планируется ли создание унифицированной системы значков или отметок, подтверждающих верификацию образования, для всех соцсетей.

Также Минцифры предоставит информацию, как будет проходить контроль за соблюдением всех этих требований.

Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а ведь это в какой-то мере относится и к КАЖДОМУ из нас тут!

    мы все периодически друг дружке какие-то советы даём, на вопросы отвечаем.....

    Ну... образование, я надеюсь, есть у каждого - хотя не факт, у некоторых может и не быть.

    А лицензия есть у кого-нить ?

  • Алейда

    Для блогеров, дающих советы без соответствующего образования или лицензии, предусмотрят ответственность.

    А можно к депутатам это применить?

