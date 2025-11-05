ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Больничные

Назвали максимальную сумму пособия по больничному в 2025 году

Сумма пособия по временной нетрудоспособности может достигать 5 600 рублей в день.

Депутат Госдумы Алексей Говырин назвал максимальную сумму пособия по больничному.

«Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности на сегодняшний день составляет 5 673 рубля в день. Эта величина определяется исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года.

За 2023 год база составляла около 1,9 миллиона рублей, за 2024-й — около 2,2 миллиона рублей. Их сумма делится на 730 календарных дней, что и дает итоговую цифру», — пояснил депутат.

Размер пособия зависит от страхового стажа:

  • при стаже больше восьми лет платят 100% среднего заработка;

  •  от пяти до восьми лет – 80%;

  • от шести месяцев до пяти лет – 60%.

Если стаж работы меньше полугода, пособие рассчитают из МРОТ. В 2025 году он составляет 22 440 рублей. Пособие не может быть меньше 723,87 рубля в день, даже если средний заработок был ниже.

Выплаты за первые три дня болезни обеспечит работодатель, остальные дни компенсирует СФР, добавил Говырин.

Как учитывать расходы, налоги и взносы при лечении сотрудника за счет работодателя — читайте в нашем разборе.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Инвентаризация — это только начало. Почему учет перемещений и списаний важнее годовой сверки

Многие компании ограничиваются ежегодной инвентаризацией, упуская из виду ежедневные перемещения и списания активов, что приводит к хаосу и финансовым потерям. Узнайте, почему непрерывный учет жизненного цикла имущества гораздо важнее, и как современные технологии могут упростить этот процесс.

Инвентаризация — это только начало. Почему учет перемещений и списаний важнее годовой сверки

Комментарии

1
Главная Тарифы