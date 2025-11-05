Назвали максимальную сумму пособия по больничному в 2025 году
Депутат Госдумы Алексей Говырин назвал максимальную сумму пособия по больничному.
«Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности на сегодняшний день составляет 5 673 рубля в день. Эта величина определяется исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года.
За 2023 год база составляла около 1,9 миллиона рублей, за 2024-й — около 2,2 миллиона рублей. Их сумма делится на 730 календарных дней, что и дает итоговую цифру», — пояснил депутат.
Размер пособия зависит от страхового стажа:
при стаже больше восьми лет платят 100% среднего заработка;
от пяти до восьми лет – 80%;
от шести месяцев до пяти лет – 60%.
Если стаж работы меньше полугода, пособие рассчитают из МРОТ. В 2025 году он составляет 22 440 рублей. Пособие не может быть меньше 723,87 рубля в день, даже если средний заработок был ниже.
Выплаты за первые три дня болезни обеспечит работодатель, остальные дни компенсирует СФР, добавил Говырин.
