Назвали максимальную сумму пособия по больничному в 2025 году

Депутат Госдумы Алексей Говырин назвал максимальную сумму пособия по больничному.

«Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности на сегодняшний день составляет 5 673 рубля в день. Эта величина определяется исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года.

За 2023 год база составляла около 1,9 миллиона рублей, за 2024-й — около 2,2 миллиона рублей. Их сумма делится на 730 календарных дней, что и дает итоговую цифру», — пояснил депутат.