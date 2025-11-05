ФНС: можно ли закрыть ИП через приложение «Моя подпись»

В приложении нужно выпустить УКЭП и подписать заявление, но понадобится зарегистрированная биометрия.

Налоговики рассказали, как сняться с учета в качестве ИП с помощью приложения «Моя подпись».

«Для этого необходимо подать заявление о прекращении деятельности в качестве ИП по форме № Р26001 и подписать его мобильной подписью с телефона», — пояснили инспекторы в чате ФНС.

Заявление оформляют в сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». На смартфон устанавливается мобильное приложение «Моя подпись», его можно скачать в RuStore, App Store и Google Play.

В приложении нужно будет выпустить УКЭП и подписать заявление. Но для этого потребуется зарегистрированная биометрия.

