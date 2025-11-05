Стало известно, сколько будет платить бизнес за обращение к госорганам через электронную систему
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 30 октября 2025 № 1687, по которому коммерческие компании (банки, мобильные операторы и другие) будут платить за обращение к госорганам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Платный доступ будет для получения информации из цифровых профилей россиян и компаний, а также для обращений к госинформсистемам государственных и муниципальных платежей и ЖКХ. Стоимость составит 4,93 рубля, а первичные запросы к цифровым профилям обойдутся в 10 рублей.
«За одно взаимодействие может быть запрошено столько данных, сколько указал в согласии на передачу данных их владелец», — сказали в Минцифры.
Компании могут запросить: информацию о действительности паспортов, данные о недвижимости и транспортных средствах.
Выставлять счета будет специальная подсистема СМЭВ ежеквартально. Собранные средства пойдут на развитие информационных систем для оказания госуслуг.
