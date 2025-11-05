ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
На 40% вырастет число компаний, которые применяют искусственный интеллект

По итогам 2025 года станет больше предприятий, где внедрили технологии искусственного интеллекта.

До конца 2025 года вырастет уровень проникновения технологий искусственного интеллекта в российские предприятия. Число компаний, которые используют нейросети, вырастет на 40%.

Технологии промышленного интернета вещей внедрят более 5,7 тыс. компаний, компьютерным зрением будет пользоваться свыше 36,2 тыс. предприятий. Машинное обучение и большие данные появятся в 5 тыс. организаций, а генеративный интеллект — в 371 компании. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование компаний Strategy Partners и ГК «Цифра».

Барьерами для цифровизации станут последствия санкций, нехватка кадров и корпоративных бюджетов, а еще — ограничения, которые накладывают службы информационной безопасности.

