Порог нуждаемости для пособий одиноким родителям могут повысить

Миронов предлагает платить пособия тем, у кого доходы не более 1,5 прожиточного минимума.

Депутат Сергей Миронов предлагает повысить порог по доходам для одиноких родителей. Он считает, что размер дохода должен составлять 1,5 прожиточного минимума.

«Сегодня, если у тебя доходы равны, даже чуть-чуть больше на несколько копеек, чем прожиточный минимум, никаких льгот, никакого пособия ты не получаешь. Это несправедливо», — заявил Миронов.

Также он предлагает закрепить статус одинокого родителя, так как помимо матерей-одиночек в стране много одиноких отцов. Кроме того, нужно установить единые льготы для одиноких родителей, уверен депутат.