Порог нуждаемости для пособий одиноким родителям могут повысить
Депутат Сергей Миронов предлагает повысить порог по доходам для одиноких родителей. Он считает, что размер дохода должен составлять 1,5 прожиточного минимума.
«Сегодня, если у тебя доходы равны, даже чуть-чуть больше на несколько копеек, чем прожиточный минимум, никаких льгот, никакого пособия ты не получаешь. Это несправедливо», — заявил Миронов.
Также он предлагает закрепить статус одинокого родителя, так как помимо матерей-одиночек в стране много одиноких отцов. Кроме того, нужно установить единые льготы для одиноких родителей, уверен депутат.
