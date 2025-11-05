Как перевыпустить электронную подпись без визита в налоговую

Компании и ИП могут онлайн перевыпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП) через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Для получения КЭП нужно прийти лично в налоговый орган, который предоставляет такую услугу, или в Удостоверяющий центр ФНС. Однако можно оформить КЭП и дистанционно с помощью Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы (ЕБС).

Перевыпустить электронную подпись можно в личном кабинете на сайте ФНС. Это могут сделать компании и ИП, которые ранее получили электронную подпись в Удостоверяющем центре или у его доверенных лиц. Об этом сказано на сайте ФНС.

Для дистанционного перевыпуска КЭП нужно подать заявление в разделе «Заявления. Запросы» — «Электронная подпись (КЭП)». В личном кабинете ИП нужно перейти в разделе «Услуги. Сервисы» — «Перевыпуск сертификата ЭП».