❗ Хранить данные о пользователях придется в три раза дольше

С 2026 года организаторы распространения информации в интернете будут хранить данные о пользователях 3 года.

С 1 января 2026 года организаторы распространения информации в интернете должны хранить сведения о пользователях, фактах их регистрации, авторизации и иных действиях в течение 3 лет с момента окончания таких действий.

Сейчас срок хранения составляет 1 год. Изменения внесены постановлением Правительства от 30.10.2025 № 1698.

За нарушения организатор распространения информации получит уведомление от Роскомнадзора, а также ограничение доступа к информационным системам.