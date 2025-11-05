Налоговики будут активно проверять «неработающих граждан»

За 9 месяцев 2025 года московские налоговики доначислили более 2 млрд рублей.

Руководитель УФНС по Москве Марина Третьякова рассказала о результатах работы ведомства за 9 месяцев 2025 года.

За отчетный период московское управление обеспечило поступление в бюджет 8,2 трлн рублей, что почти на 121% больше, чем год назад. Из них в федеральный бюджет поступило 2,7 трлн, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, на 28% выросли поступления по НДС и составили 27% от общего объема поступлений по стране.

Такая положительная динамика была обеспечена благодаря работе по легализации налоговой базы, пояснила Марина Третьякова.

За 9 месяцев 2025 года москвичи подали около 960 тысяч добровольных деклараций 3-НДФЛ. Дополнительно задекларировали доход от операций с имуществом 26 тысяч человек.

«Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении “неработающих граждан” будет находится на постоянном контроле», – подчеркнула Третьякова.

Заявлено, что в 2025 году уже начали проверки в отношении трудоспособных, но формально «неработающих» москвичей, которые не декларируют свои доходы для целей налогообложения.

Налоговики доначислили свыше 2 млрд рублей, из которых более 300 млн — за счет пресечения незаконной сдачи в аренду жилья и другого имущества.