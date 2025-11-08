ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
Для туристического бизнеса установлена нулевая ставка НДС, но ее надо подтвердить

В качестве меры налоговой поддержки в целях развития туристической отрасли и индустрии гостеприимства по НК РФ ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов.

На территории РФ предоставление в аренду или пользование на ином праве объектов туристской индустрии, а также мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения происходит по ставке НДС 0% (подп. 18 и 19 п. 1 ст. 164 НК).

Эта ставка применяется при предоставлении в аренду или пользование на ином праве туробъектов, введенных в эксплуатацию, в том числе после реконструкции, после 1 января 2022 года и включенных в правительственный реестр.

Такой нулевой НДС можно применять до истечения 20 последовательных налоговых периодов (т. е. 5 лет), следующих за тем, в котором объект ввели в эксплуатацию. И до 31 декабря 2030 года.

Операции, облагаемые НДС 0 процентов, отражают в декларации по НДС в разделе 4 по кодам операций: 1011455, 1011456, 1011457, разъясняет УФНС.

Право на нулевую ставку НДС и налоговые вычеты необходимо подтвердить. Для этого одновременно с декларацией представляют:

  • документ, подтверждающий ввод объекта туриндустрии в эксплуатацию;

  • договор на предоставление в аренду или пользование на ином праве объекта;

  • отчет о доходах от оказания услуг по предоставлению мест для временного проживания.

Налоговую базу при реализации таких услуг определяют на последнее число каждого налогового периода (п. 9.3 ст. 167 НК).

