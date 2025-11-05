⌚ Россияне стали рекордно быстро находить работу в 2025 году

По данным Росстата, граждане находят работу за 5 месяцев – это рекорд с 2009 года.

Безработные россияне стали рекордно быстро находить работу, следует из данных Росстата.

В 2025 году в среднем на ее поиск уходит около пяти месяцев.

Росстат начал вести статистику средней продолжительности поиска работы с 2009 года. Тогда процесс занимал в среднем 7,4 месяца.

До 2019 года срок поиска работы был в районе семи-восьми месяцев, а с 2023 года трудоустройство стало занимать около шести месяцев.

В 2025 году на поиск работы уходит в среднем 5,1 месяца. При этом в июле и сентябре показатель снижался еще больше – до 4,6 и 4,8 месяца соответственно.

Средняя продолжительность поиска работы в сентябре 2025 у женщин составляла 5 месяцев, а у мужчин — 4,6 месяца.