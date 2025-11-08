Хозяйственные постройки до 50 кв. метров в двух случаях облагаются налогом

По общему правилу НК РФ хозпостройки до 50 квадратных метров не облагаются налогом на имущество физических лиц.

УФНС напомнило, что хозпостройки площадью до 50 кв. м включительно, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), не облагаются налогом на имущество физлиц.

К ним относятся хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, сооружения и (или) строения вспомогательного назначения: сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы.

Льгота положена собственнику в отношении одной такой постройки на земельном участке, предназначенном для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства либо индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Льготу дают в проактивном порядке — то есть без подачи заявления. Налоговые органы получают информацию в рамках информационного обмена от Росреестра.

УФНС обращает внимание, что налог на хозпостройки даже до 50 кв. м будет, если: