Когда сертификат ключа проверки электронной подписи прекратит действие
Удостоверяющий центр ФНС доработал функционал автоматического прекращения действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей на основании сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН.
Сертификаты автоматически прекратят действие в таких случаях:
прекращение юрлицом деятельности;
прекращение физлицом деятельности в качестве ИП;
прекращение полномочий физлица действовать от имени юрлица без доверенности;
внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юрлица;
дисквалификация лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юрлица;
снятие физлица с налогового учета в связи со смертью.
Заявлено, что уточненный функционал повысит актуальность и достоверность информации, используемой при проверке электронных подписей, и сведет к минимуму риски использования сертификатов, действие которых должно быть прекращено.
