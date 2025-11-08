ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
Когда сертификат ключа проверки электронной подписи прекратит действие

Доработан функционал автоматического прекращения действия квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП.

Удостоверяющий центр ФНС доработал функционал автоматического прекращения действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей на основании сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН.

Сертификаты автоматически прекратят действие в таких случаях:

  • прекращение юрлицом деятельности;

  • прекращение физлицом деятельности в качестве ИП;

  • прекращение полномочий физлица действовать от имени юрлица без доверенности;

  • внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юрлица;

  • дисквалификация лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юрлица;

  • снятие физлица с налогового учета в связи со смертью.

Заявлено, что уточненный функционал повысит актуальность и достоверность информации, используемой при проверке электронных подписей, и сведет к минимуму риски использования сертификатов, действие которых должно быть прекращено.

