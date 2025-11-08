Когда сертификат ключа проверки электронной подписи прекратит действие

Удостоверяющий центр ФНС доработал функционал автоматического прекращения действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей на основании сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН.

Сертификаты автоматически прекратят действие в таких случаях:

прекращение юрлицом деятельности;

прекращение физлицом деятельности в качестве ИП;

прекращение полномочий физлица действовать от имени юрлица без доверенности;

внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юрлица;

дисквалификация лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юрлица;

снятие физлица с налогового учета в связи со смертью.

Заявлено, что уточненный функционал повысит актуальность и достоверность информации, используемой при проверке электронных подписей, и сведет к минимуму риски использования сертификатов, действие которых должно быть прекращено.