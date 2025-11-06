👏 Котяков: уровень бедности в России сократился в четыре раза

С 2000 года уровень бедности в России сократился в четыре раза. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«Одним из основных показателей повышения благополучия является снижение уровня бедности. И в этом вопросе мы достигли существенного прогресса. Уровень бедности сократился в четыре раза от пикового показателя в 2000 году, до 7,2% по итогам прошлого года», — заявил Котяков.

Он добавил, что вопросы социального обеспечения влияют на достижение множества задач, которые стоят перед Правительством.