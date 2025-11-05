🛍 Научим вести учет на маркетплейсах от оферты до отчетности за два месяца на новом онлайн-курсе

Мы записали новый онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейсов 2025-2026», его программа на 100% соответствует всем изменениям на 1 ноября 2025 г. Вы освоите инструменты для ведения учета у селлеров, сможете составлять отчетность, работать в личном кабинете и проводить операции в 1С. Еще во время учебы сможете взять первых клиентов и начать зарабатывать.

В 2025 году маркетплейсы набирают обороты, а бухгалтеров, разбирающихся в специфике работы на онлайн-площадках, не хватает — количество селлеров на маркетплейсах только за последний год выросло в полтора раза.

В период такого высокого спроса мы записали онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейсов 2025-2026: учет, налоги, 1С» для бухгалтеров, которые хотят развиваться в новом перспективном направлении и зарабатывать минимум на 30% больше коллег.

Мы разберем порядок работы с маркетплейсами: от оферты, первичных документов до отчетов и поддержки от маркетплейса. Расскажем, как вести учет возвратов товара, вознаграждения, услуг и штрафов маркетплейса в 1С.

Отдельный блок посвящен работе с селлерами на УСН, в том числе тому, как составлять отчетность для упрощенцев со стандартными и пониженными ставками НДС 5 или 7%.

На курсе вы получите все необходимые навыки для учета на маркетплейсах: научитесь работать с новыми кабинетами популярных маркетплейсов, делать выгрузки, правильно отражать баллы и выкупы OZON, разносить еженедельные отчеты OZON, Wildberries, Яндекс Маркет.

Вы станете специалистом с высокими компетенциями, сможете не только вести учет, но и консультировать клиентов, заключать договоры и грамотно работать с онлайн-площадками. Сможете уйти на аутсорс, не опасаясь нестабильности и отсутствия дохода, потому что таких специалистов очень мало, и спрос на них высокий.

Скорее приступайте к обучению! Сейчас вы можете купить курс со скидкой 66% за 7 500 рублей вместо 21 900 рублей. Осталось 4 онлайн-курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов в каталоге «Клерка».