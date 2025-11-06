👶 Женщин-ИП могут освободить от налогов в течение года после рождения ребенка

Женщин-предпринимательниц могут освободить от уплаты ряда налогов на срок до одного года при рождении или усыновлении ребенка.

Такое предложение направили главе Минфина Антону Силуанову депутаты от фракции «Новые люди».

«В целях поддержки матерей-предпринимательниц и стимулирования рождаемости считаем необходимым внедрить механизм "налоговый декрет" — то есть временное освобождение от уплаты налогов для женщин-ИП при рождении или усыновлении ребенка», — написали депутаты.

Такое освобождение будет распространяться на все налоговые режимы, в том числе на УСН, ОСНО, ЕСХН и ПСН.

Сейчас действуют только ограниченные меры поддержки в связи с материнством. Если женщина-ИП полностью прекращает деятельность на время ухода за ребенком, она может не платить обязательные страховые взносы. Но это работает только при полной приостановке бизнеса, и не распространяется на налоги, напомнили авторы инициативы.

То есть женщины должны выбирать – либо закрывать ИП на время декрета, теряя бизнес, либо продолжать платить налог даже при отсутствии прибыли.

Освобождение от налогов на год позволит не закрывать ИП из-за декрета, считают депутаты. После отпуска женщина сможет без лишних бюрократических препятствий вернуться к работе.

Кроме того, освобождение от налогов снизит стресс и денежную нагрузку в первые месяцы жизни ребенка.

Депутаты добавили, что женщины составляют порядка 41,4% от общего числа ИП в России (по данным корпорации МСП). Они не могут воспользоваться декретным отпуском и получать пособие по беременности и родам, а вынуждены исполнять налоговые обязательства в полном объеме, несмотря на резкое снижение деловой активности и доходов.