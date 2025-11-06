В 2025 году выросло число регионов РФ, где средняя зарплата больше 100 000 рублей
В России выросло число регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей: в августе 2025 количество таких регионов составило 12 против 10 в 2024 году.
Об этом пишут РИА Новости, проанализировав данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
При этом средняя ежемесячная зарплата в конце лета 2025 года составила 92,9 тыс. рублей (в 2024 г. – 82,2 тыс.).
Согласно данным ЕМИСС, самые высокие зарплаты получают на Чукотке — 193 тысячи рублей. Немного меньше в Ямало-Ненецком автономном округе — 173 тыс. Замыкает тройку лидеров Москва – здесь ежемесячные выплаты в среднем составили 161 тыс. рублей. Эти же регионы были в топе по зарплатам и в прошлом году.
Кроме того, россияне получали зарплату более 100 тысяч рублей в таких регионах:
Магаданская область (152,5 тыс.);
Камчатка (142,8 тыс.);
Сахалин (136,7 тыс.);
Ненецкий АО (131,5 тыс.);
Ханты-Мансийский АО (120 тыс.);
Якутия (119,3 тыс.);
Санкт-Петербург (109,9 тыс.);
Мурманская область (109,1 тыс.);
Московская область (108,6 тыс.).
Среднемесячная зарплата работников организаций рассчитывалась до вычета налогов и включая премии. В ходе исследования учитывались доходы всех сотрудников компаний в регионе, в том числе тех, кто получал сверхвысокие зарплаты.
