В 2025 году выросло число регионов РФ, где средняя зарплата больше 100 000 рублей

Выросла средняя зарплата по стране, а в 12 регионах России она превышает 100 тысяч рублей.

В России выросло число регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей: в августе 2025 количество таких регионов составило 12 против 10 в 2024 году.

Об этом пишут РИА Новости, проанализировав данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

При этом средняя ежемесячная зарплата в конце лета 2025 года составила 92,9 тыс. рублей (в 2024 г. – 82,2 тыс.).

Согласно данным ЕМИСС, самые высокие зарплаты получают на Чукотке — 193 тысячи рублей. Немного меньше в Ямало-Ненецком автономном округе — 173 тыс. Замыкает тройку лидеров Москва – здесь ежемесячные выплаты в среднем составили 161 тыс. рублей. Эти же регионы были в топе по зарплатам и в прошлом году.

Кроме того, россияне получали зарплату более 100 тысяч рублей в таких регионах:

Магаданская область (152,5 тыс.);

Камчатка (142,8 тыс.);

Сахалин (136,7 тыс.);

Ненецкий АО (131,5 тыс.);

Ханты-Мансийский АО (120 тыс.);

Якутия (119,3 тыс.);

Санкт-Петербург (109,9 тыс.);

Мурманская область (109,1 тыс.);

Московская область (108,6 тыс.).

Среднемесячная зарплата работников организаций рассчитывалась до вычета налогов и включая премии. В ходе исследования учитывались доходы всех сотрудников компаний в регионе, в том числе тех, кто получал сверхвысокие зарплаты.

